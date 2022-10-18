الاحتلال يواصل حصاره العسكري لمدينة نابلس وينصب حواجز متنقلة

واصلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الثلاثاء، حصارها العسكري الذي تفرضه على مدينة نابلس، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية طيارة (متنقلة) على امتداد شارع حوارة الرئيسي وعلى مدخل بلدة بيتا، فيما أغلقت حاجز حوارة الواقع جنوب نابلس للخارجين منها.

وتسببت إغلاقات الاحتلال وتشديداته العسكرية في أزمة مرورية خانقة، وتحديداً على حواجز صرة والمربعة وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز، إضافة إلى إغلاق حاجز دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

والليلة الماضية، لبت مناطق الضفة الغربية، نداء مجموعات "عرين الأسود"، بالخروج بمسيرات واندلاع مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت مجموعات عرين الأسود بالخروج إلى الشوارع وعلى أسطح المنازل والصدح بالتكبيرات، ومواجهة الاحتلال.

وقالت في بيان لها: “اخرجوا الليلة الساعة 12:30 على أسطح منازلكم وأسمعونا أصوات تكبيراتكم، وندعو كل من يستطيع حمل السلاح أن يكون على أتم الجاهزية لمواجهة المحتل”.

وخرج مئات المواطنين والشبان في كافة أنحاء نابلس استجابة لدعوة عرين الأسود، وسط إطلاق نار وتكبيرات وهتافات للمقاومة ومجموعات العرين، وصدح مآذن المساجد، وأناشيد على أسطح المنازل.