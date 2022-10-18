هنية: معركة وفاء الأحرار مستمرة والقسام يحتفظ بالأسرى الصهاينة

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن معركة المقاومة مع الاحتلال لتحرير الأسرى هي معركة مفتوحة "حتى نفرض على العدو الانصياع لشروط المقاومة".

وقال هنية في حديث لقناة الأقصى الفضائية "ما زلنا نخوض معركة وفاء الأحرار والقسام يحتفظ بالأسرى الصهاينة، وشعبنا مصمم على الوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال كما وقف إلى جانب المقدسات".

وشدد هنية أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية، معاهدًا "أسرانا أن نمضي على الطريق لنحقق صفقة جديدة ومشرفة ولنفرض إرادة شعبنا على الاحتلال".

ووجّه القائد هنية التحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار".

وأشار هنية أن صفقة "وفاء الأحرار" محطة عظيمة من محطات الانتصار على الاحتلال التي حققتها المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام.

وبيّن أن صفقة "وفاء الأحرار" من محطات المعركة المفتوحة بين مقاومتنا والاحتلال الصهيوني، مشددًا أن المقاومة انتصرت على الاحتلال في معركة العقول الأمن والاستخبارات من خلال الاحتفاظ بالجندي الصهيوني.

وأكمل "تزامنًا ذكرى "وفاء الأحرار" هذا العام ينتفض شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس والضفة المحتلتين دفاعا عن حريته ومقدساته.

وأكد هنية أن الانتفاضة المتصاعدة في الضفة المحتلة هي امتداد لروح سيف القدس الذي لم يغمد إلا بتحرير الأسرى.