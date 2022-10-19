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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية
الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الضفة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 15 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. إسلام أبو هدية- رام الله

٢. نديم سامر مظلوم- الجانية غرب رام الله

٣. المسن محمود عودة- نابلس

٤. حسام المصري- نابلس

٥. الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان بأريحا

٦. معتز عايد بركات- النبي صموئيل شمال غرب القدس

٧. منير الباسطي- القدس

٨. مصطفى أبو غزالة- القدس

٩. نادر جواريش- مخيم عايدة شمال بيت لحم

١٠. محمد عيد بركات- بني نعيم شرق الخليل

١١. جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم

١٢. أحمد خالد ربيع- أبو ديس شرق القدس

١٣. تامر خالد ربيع- أبو ديس

١٤. أحمد يوسف بدر- أبو ديس

١٥. صهيب بدر- أبو ديس

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