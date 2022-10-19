دعوات للمشاركة في مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن يوم الجمعة

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن، وهيئة الجدار والاستيطان الجماهير الفلسطينية، للمشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية الحاشدة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير ثم نتوجه نحو الأراضي المهددة بالمصادرة.

ونوهت إلى أنها تأتي في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الفعاليات الشعبية ضد الاستيطان، مشددة على أهمية المشاركة وفاء لدماء الشهداء.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة، استشهد خلالها المواطن عاطف حنايشة وأصيب العشرات من المواطنين برصاص الاحتلال.