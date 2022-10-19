رابط فحص تصاريح العمال الدفعة الجديدة شهر 10 ، في هذه الأيام يبحث العمال في قطاع غزة بشكل متزايد عن إمكانية الحصول على تصريح عمل للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رابط فحص تصاريح العمال شهر 10

حيث يسعى الآلاف من سكان قطاع غزة تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في (إسرائيل) لذلك يتابع موقع الـ"الرسالة" هذه الملف ويزودكم برابط فحص تصاريح العمل.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

الشؤون المدنية رابط فحص تصاريح العمل



دفعة جديدة من تصاريح العمال

وذكرت مصادر لوسائل محلية، أنه من المقرر أن يصل دفعة جديدة من تصاريح العمل في (إسرائيلي) خلال وقت قريب، وكذلك سيتم حل جزء من ملف المنع الأمني.

المنع الأمني لتصاريح العمال

وكما ذكرت بعض المصادر، أن الشؤون المدنية في غزة تعمل على انهاء جزء كبير من قضية المرفوضين أمنيًا لدى الاحتلال.

معايير ترشيح الأسماء في تصاريح العمل

وقال الغصين في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، :"إن معايير ترشيح تتعلق بعدد الأطفال "كلما زاد عدد الأطفال كلما زادت النقاط" ، وبالنسبة للعمر "كلما كان صغيرا كلما حصل على نقاط أكثر" والسجل التجاري المرمز "من يملكه لعامي 2019-2020- ما قبل نوفمبر 2021 تزيد نقاطه"، والشهادة المهنية "تزيد النقاط".

وأوضح أن هناك معايير تنقص النقاط تتمثل في عمل الزوجة وحيازة سيارة، لافتاً إلى أن تاريخ التسجيل عبر الرابط لا علاقة له بأولوية الترشيح.

وأشار الغصين إلى أن أنه تم ترشيح نحو 23 ألفاً من المسجلين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، مشيراً إلى أن الوزارة لا تأخذ الحالات الإنسانية باعتبار جميع المسجلين تحت خط الفقر، ولا استثناءات في عملية التعيين، ولا يوجد أي تدخلٍ بشريٍ في عملية الترشيح التي تتم عبر نظامٍ إلكترونيٍ مضبوطٍ ومراقبٍ بشكل كامل.

الشؤون المدنية وتصاريح العمال

وقال وكيل وزارة العمل، :"إن الوزارة لا تتعامل مع السجل التجاري الحقيقي "غير المشفر" لأن مالكه تاجر".

ولفت إلى أن دور وزارة العمل هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، ومن يحدد أعداد دفعات هي الشؤون المدنية، وهم من يتبعون باقي الإجراءات مع الاحتلال لمعرفة النتائج، والتعامل مع قضية الرفض الأمني.

وأعلن إياد نصر مسؤول هيئة الشؤون المدنية بغزة، في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1/8/2022 سيتم إصدار تصاريح العمال في غزة باسم "عامل" بدلاً من "الاحتياجات الاقتصادية"، وتحت هذا الاسم سيحصل العمال على كافة حقوقهم، لافتا إلى أنه سيتم إصدار 3500 تصريح جديد في المستقبل القريب للعاملين في غزة.

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