الشرطة الماليزية تواصل التحقيق مع خلية اختطفت فلسطينيا

أعلنت الشرطة الماليزية، استمرارها التحقيق مع خلية اختطفت خبيرًا فلسطينيا في مجال تقنية المعلومات.

وقالت مصادر صحفية: "إن المختطف غادر أراضي البلاد بعد إنقاذه من قبل الشرطة الماليزية، حيث تشير أصابع الاتهام إلى أن جهاز الموساد (الإسرائيلي) هو من يقف وراء عملية الاختطاف.

دعا قائد شرطة العاصمة كوالالمبور إلى الابتعاد عن تكهنات قد تضر بمجريات التحقيق، إلا أنه لم يستبعد ضلوع جهات أجنبية في عملية الاختطاف- في إشارة منه إلى جهاز الموساد-.

وطالبت أحزاب ومنظمات غير حكومية، الحكومة الماليزية بالكشف عن جميع الملابسات، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن أنشطة جهاز الموساد.

وكشفت مصادر صحفية، عن تفكيك أجهزة الأمن الماليزية شبكةَ تجسس تابعة لجهاز الموساد (الإسرائيلي).

ونقلت صحف عن مسؤولين قولهم: "إن الموساد جند خلية من 11 ماليزيا على الأقل بهدف تعقب نشطاء فلسطينيين".

وبحسب أولئك المسؤولين فإن خلية الموساد اختطفت في 28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وسط كوالالمبور، خبيرا فلسطينيا في تكنولوجيا المعلومات ينحدر من غزة، ونقلته إلى منزل ريفي بضواحي العاصمة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية من الوصول إلى الخاطفين خلال 24 ساعة واعتقالهم وتحرير الرهينة الذي غادر البلاد بعد الحادث بأيام.

وكشفت التحقيقات الأولية ضلوع خلية تابعة لجهاز الموساد في التجسس على مواقع مهمة بالبلاد منها مطارات، فضلا عن اختراقها شركات إلكترونية حكومية، ولم تستبعد وجود خلايا أخرى نشطة للمخابرات (الإسرائيلية).

المصدر: عرب 48