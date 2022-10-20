12عملية إطلاق نار واندلاع مواجهات في 50 نقطة بالضفة

سجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 12 عملية إطلاق نار واندلاع المواجهات في 50 نقطة.

كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، و12 محاولة تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة في 10 نقاط للمواجهة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في كل ممن مخيم شعفاط والرام وبدو والجيب وصورباهر وأبو ديس والطور، وبين إجزا والعيزرية وحاجز قلنديا.

أما في رام الله، فأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على معسكر عوفر، واندلعت مواجهات في المنطقة، كما أطلقوا النار صوب الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل، وتصدوا للمستوطنين قرب شارع 443، وألقوا الزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في كل من ترمسعيا والنبي صالح وكفر مالك والبيرة ومستوطنة بسجون ونعلين، وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في سنجل وطريق 465 ووادي الحرامة وحطموا مركبات المستوطنين

وفي جنين، أطلق مقاومون النار مرتني في أوقات مختلفة على حاجز الجلمة وفجروا عبوات ناسفة واندلعت مواجهات في المكان، كما أطلقوا النار على حاجز سالم ومستوطنة ميراف.

وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار على حاجز حوارة وجبل جرزيم وحاجز الـ17ودير شرف، كما اندلعت مواجهات في دير شرف وقصرى وعصيرة الشمالية وبيتا وتل وحوارة، وحطم الفلسطينيون مركبات المستوطنين.

واندلعت مواجهات في طولكرم في المنطقة الغربية، والمدخل الشمالي في سلفيت، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في النبي الياس في قلقيلية وعزون، واندلعت مواجهات في عزون وحاجز ايال وعزبة الطبيب.

وتصدى الشبان لاعتداءات الاحتلال في بيت ساحور وحوسان في بيت لحم، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي.

وشهدت الخليل عملية إطلاق نار في سعير واندلاع مواجهات في مخيم العروب وجسر حلحول وباب الزاوية، ومخيم الفوار وخرسا وبني نعيم وبئر حمص وراس الجورة، وتصدى الشبان للمستوطنين في مستوطنة غوش عتصيون وبيت أمر.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد اندلعت مواجهات عنيفة ومظاهرات في احياء وضواحي ومخيمات القدس بعد اعلان نبأ استشهاد المحارب عدي التميمي، تخلل المواجهات القاء حجارة ومفرقعات نارية على قوات الاحتلال

وشهدت الضفة إطلاق النار فجرا ومساء على حاجز الجلمة واستهدافه بعبوات ناسفة، وكذلك إطلاق النار على حاجز سالم ومستوطنة ميراف في جنين، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال على معسكر عوفر ومستوطنة بيت ايل، واندلاع مواجهات وإلقاء زجاجات حارقة، في أماكن عديدة من محافظة رام الله (البيرة – النبي صالح – نعلين – كفر مالك - ترمسعيا) وإلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين في نعلين ووادي الحرامية.

وسجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة وجبل جرزيم وحاجز الـ 17 وقرية دير شرف، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال والقاء زجاجات حارقة ، بالقرب من بيتا وقرية دير شرف وتل وعصيرة الشمالية وقصرى والقاء الحجارة على مركبات المستوطنين وتحطيمها بالقرب من حوارة.

كما سجلت إلقاء زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المستوطنين بالقرب من بلدتي عزون والنبي الياس واندلاع مواجهات على حاجز ايال وقرب عزبة الطبيب في محافظة قلقيلية، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال على بالقرب من بلدة سعير، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف أماكن محافظة الخليل (باب الزاوية – حلحول – مخيم الفوار – بني نعيم – راس الجورة وبئر الحمص) والقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال بالقرب من مخيم العروب والقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب بيت أمر ومستوطنة غوش عتصيون.

كما اندلعت مواجهات غلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وتصدى الشبان للمستوطنين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بالقرب من حوسان وبيت ساحور.