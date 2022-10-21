الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة عدة شبان فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، وتعرضت خلالها لإطلاق نار من مقاومين.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام قوات خاصة لمدينة جنين، واندلع على إثرها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة استشهد خلالها شاب.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة محاولة الأسير براء علاونة الهروب من بين جنود الاحتلال لحظة اعتقاله في جنين، أعقبه اعتداء جنود الاحتلال عليه بشكل وحشي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عـمـر حـمـدان بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

والطالب حمدان أحد نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وأسير محرر ومعتقل سياسي سابق اعتقل مرات عديدة لدى أجهزة أمن السلطة.

وصعدت قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة مؤخراً من عمليات اعتقال وملاحقة طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، وتركزت على طلبة جامعة بيرزيت بعد فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

وتضم سجون الاحتلال العشرات من قادة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وكوادرها على درب الحرية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سميح سليم قفيشة (23 عاما)، عقب اقتحام منزله في منطقة أم الدالية بمدينة الخليل وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وتشهد مناطق متفرق في الضفة المحتلة اقتحامات ليلية لقوات الاحتلال واعتقال المواطنين بعد دهم وتفتيش منازله وإرهاب السكان.