صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 2022 تفعيل الرابط، تترقب أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة إعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المنتظر أن تعلن الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بتمويل من قطر والتي بدأت في العام 2018 واستمرت حتى هذا الوقت، وذلك في محاولة لتخفيف حذة الأزمة المالية والبطالة التي ترتبت على حصار الاحتلال للقطاع منذ عام 16 عاماً.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط فحص، من هنـــا

من المقرر أن تعلن اللجنة القطرية في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية خلال الساعات القادمة أو غدًا على أبعد تقدير.

حيث من المقرر أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بالتعاون مع اللجنة القطرية عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين.

وكذلك تصرف المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار غزة، وذلك من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات القطاع.

وجرى صرف المنحة في تاريخ في 21-9-2022، حيث من المتوقع الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 نهاية الأسبوع الحالي.

الناطقة باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت :



سيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية نهاية هذا اليوم أو بداية الأسبوع المقبل. — rt غزة (@saedswerky_RT) October 20, 2022

أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص

وكانت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، قالت :" إن المنحة القطرية تصرف للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص".

وأوضحت الكحلوت أنه كذلك يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية"، مشيرة إلى أنه جرى صرف المنحة لشهر 9 لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

وأضافت الكحلوت "فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".

ونوهت إلى أنه جرى توقيف تسليم المسافرين وأسمائهم مدرجة في المنحة القطرية لحين عودتهم من السفر.

وأشارت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إلى أن من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لأن موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وتتكفل بإرساله للمستفيدين وليس وزارة التنمية.