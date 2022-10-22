قاسم: عملية القدس تبدد وهم الاحتلال باحتوائه تصاعد المقاومة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن عملية القدس تبدد وهم الاحتلال بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة العارمة في الضفة والقدس، وأن كل محاولات القضاء عليها ستفشل حتماً.

وقال قاسم: "اليوم يسير مقاتل جديد على خطي الشهيد البطل عدي التميمي، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين".

ووجه التحية للمقاوم، الذي نفذ العملية البطولية في مدينة القدس ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، رداً على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا.

أصيب مستوطن (إسرائيلي) بجراح خطيرة، اليوم السبت، بعملية طعن قرب التلة الفرنسية في القدس المحتلة