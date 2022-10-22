إكرامًا لله وللشهيد التميمي.. عائلة أبو العلا بغزة تعفو عن المتسبب في وفاة ابنها 

عفت عائلة أبو العلا عن المتسبب في وفاة ابنها محمد الذي قضى في حادث سير يوم الأربعاء الماضي.

وقالت العائلة في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذا العفو يأتي اكراما لله وللشهيد عدي التميمي منفذ عملتي حاجز شعفاط ومعالي أدوميم قبل يومين.

وشيّعت جماهير غفيرة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عصر الأربعاء الماضي، جثمان الشهيد القسامي محمد مازن حسين أبو العلا، والذي توفي إثر حادث سير.

وشارك في مسيرة التشييع المئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة الشرقية، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد آل ياسر في منطقة بني سهيلا بخان يونس.

وزفت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ محمد مازن حسين أبو العلا، (19 عاماً) مسجد "آل ياسر" في منطقة بني سهيلا بخانيونس جنوب القطاع،

مضيفةً: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".