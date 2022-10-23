مباشر| بدء تشييع جثمان الشهيد القائد تامر الكيلاني

شارك، ظهر اليوم الأحد، مئات الفلسطينيين في مسيرة تشييع الشهيد المقاوم تامر الكيلاني الذي ارتقى في تفجير عبوة ناسفة في البلدة القديمة بنابلس.

تغطية صحفية: تشييع جثمان الشاب الكــــــيلاني في نابلس تغطية صحفية: تشييع جثمان الشاب الكــــــيلاني في نابلس Posted by Jmedia Plus on Sunday, October 23, 2022

واستشهد فجر اليوم الأحد، تامر كيلاني، أحد قادة مجموعات "عرين الأسود" بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

والشهيد تامر زيد الكيلاني، يبلغ من العمر 33 عاما، من سكان حي جبل فطاير في نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين، ولد يبلغ من العمر عاماً ونصف، وبنت (5 شهور)

والشهيد أسير محرر أمضى سابقا في سجون الاحتلال 8 سنوات، بتهمة الانتماء للذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.