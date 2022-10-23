عرين الأسود لجيش الاحتلال: ويل لكم من حدث أمني قد اقترب

وجهت مجموعة عرين الأسود، في الضفة الغربية المحتلة، لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيان مقتضب، مهددة بالرد على جريمة اغتيال القيادي في المجموعة تامر الكيلاني.

وكتبت المجموعة على قناتها بالتلجرام، "من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب".

وأضافت: "حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان".

نص الرسالة:

وبنادق العرين عطشى كصحراء النقب

فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب

من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب

حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان

فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد إقترب

وويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر

هذا بيانٌ مقتضب

هذا بيانٌ مقتضب