الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين، خلال اقتحامها مدينتي بيت لحم ورام الله، وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد العمور من بلدة تقوع من مدينة بيت لحم، بعد تفتيش بيته ومحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فارس الطريفي من مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، وجهاد أبو عليا، وعبد الرحمن سعيد أبو عليا، ووسام أيمن أبو عليا، خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الطفل عمير علي عدوان، والفتى مصطفى عاصم منصور من عزون شرق قلقيلية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمة شبه يومية في مدن وقرى الضفة الغربية، وتطال الاعتقالات النساء والشيوخ الأطفال.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، أمس، حيث أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووقعت عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب زرع عبوة ناسفة.