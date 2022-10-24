الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 208

هدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بحماية قوات من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسطين، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت سلطات الاحتلال مساكن العراقيب للمرة 207، يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وهذه المرة الـ12 التي يهدم فيها الاحتلال خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويؤكد أهالي العراقيب على إصرارهم بالبقاء والثبات على أرض الآباء والأجداد، ويرفضون كافة مخططات الاقتلاع والتهجير على الرغم من ممارسات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) وجرائم هدم مساكنهم المتواضعة.

ويستمر أهالي القرية بصمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديًا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتمعن سلطات الاحتلال (الإسرائيلية)، في الآونة الأخيرة، في التضييق على الفلسطينيين بالنقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

ومما يذكر أنه تبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وفي المقابل، تواصل سلطات الاحتلال في ملاحقتها لأهالي العراقيب، إذ فتحت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) ملفات تحقيق ضد عدد منهم، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

وجاء هدم العراقيب، اليوم، في وقت تواصل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) هدم المنشآت والمنازل على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل الفلسطينية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وواصلت سلطات الاحتلال تصعيدها في هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات فلسطينية عدة بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية بالنقب وغيرها.

المصدر: عرب 48