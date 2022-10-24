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السستم سماسرة التصاريح.. من يقبض الغلّة؟!

تحقيق الرسالة: "السستم" سماسرة التصاريح.. من يقبض الغلّة؟!
تحقيق الرسالة: "السستم" سماسرة التصاريح.. من يقبض الغلّة؟!

غزة- خاص الرسالة

تنشر مؤسسة الرسالة للإعلام تحقيقاً استقصائياً بعنوان "السستم.. سماسرة التصاريح" يكشف تفاصيل صادمة حول التلاعب بملف تصاريح العمال، عبر سماسرة جرى الكشف عن طريقة عملهم، وطريقة تلاعبهم عبر سستم هيئة الشؤون المدنية.

ويكشف التحقيق كواليس سماسرة التصاريح وكيف يجري التلاعب بهذا الملف عبر ابتزاز العمال للحصول على تصاريح مقابل مبالغ مالية تصل لــ500 دولار للتصريح الواحد.

كما يتناول التحقيق قضية المرفوضين أمنيا، ويكشف عن معلومات خطيرة عن التلاعب بهذا الملف لصالح السماسرة وشخصيات متنفذة في الشئون المدنية، وحصل فريق التحقيق على وثائق تؤكد وجود تناقض بين هيئة الشؤون المدنية والمنسق "الإسرائيلي"، فالأولى أرسلت اشعارا بالمنع لأحد المواطنين، وأثناء بحثه في صفحة المنسق نفى وجود منع له.

وللتأكيد أكثر حصل فريق التحقيق على تسجيل صوتي من مسؤولة في الإدارة المدنية "الإسرائيلية" تدعى "هيجر"، تثبت فيه أن الاسم الذي أبلغته هيئة الشؤون بالرفض، هو غير مرفوض، وطلبت منه التقدم مجددا للتسجيل!

ويكشف التحقيق معلومة تؤكد أن المبلغ الذي يجنيه سماسرة التصاريح شهرياً يقارب 120 مليون شيكل.

لمشاهدة التحقيق 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270390

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