حكومة اشتية تزيد من حصار نابلس وتلغي فعالية دولية

كشفت مصادر محلية في مدينة نابلس، أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ألغت فعالية دولية في المحافظة في ظل الحصار الذي تعاني منه.

وأكدت أن الوفد الوزاري الذي زار المحافظة اليوم للإعراب عن التضامن مع أهالي في ظل الحصار (الإسرائيلي)، قاموا بإلغاء فعالية رياضية تضم 700 شخصية من أكثر من دولة.

وأشارت إلى أن الإلغاء أدى إلى إلغاء حجوزات الفنادق والتي كانت ستخفف قليلاً من الحصار الذي تعاني منه المحافظة، وقاموا بتحويل الفعالية لمدينة رام الله.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب في أوساط المواطنين بالمحافظة، الذي اعتبروا كل تصريحات حكومة اشتية عن تضامنها ودعمها للمحافظة هي مجرد تصريحات كاذبة.





هذا وتدخل مدينة نابلس يومها الـ15 تحت الحصار المحكم على يد الاحتلال، وما تزال السلطة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المدينة، وذلك من خلال الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية العنترية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبدلا من قيام حكومة محمد اشتية بعقد اجتماعها الأسبوع دخل المدينة استجابة لدعوات المواطنين، اكتفت بإرسال وفد رمزي مكون من عدة وزراء، حيث جلسوا في إحدى القاعات الصغيرة مع كوادر من حركة فتح، دون أن تترك هذه الزيارة أي أثر عملي حقيقي على المدينة تجاه تخفيف حصارها.

وكتب الناشط ضد الفساد جهاد عبدو، ساخرا من انعدام قيمة هذه الزيارة، وعلق قائلا: "الحمد على سلامة الغياب، وبعدين استحوا على حالكم.. وصول وفد وزاري إلى نابلس وسيتم البدء باجتماعات لبحث احتياجات المدينة التي تتعرض للحصار منذ 14 يوما".

وكان منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس سامر عنبتاوي، أكد أن المواطنين في المدينة يشعرون بالوحدة لغياب الموقف الرسمي والحكومي الداعم لصمودهم، عدا عن غياب تعزيز اقتصاد المدينة الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية للضفة الغربية.

وأشار عنبتاوي في حديث صحفي إلى أن نابلس تعاني حصاراً (إسرائيلياً) مشدداً ألقى بظلاله السلبية على المواطنين وجميع مناحي الحياة المختلفة.

كما وجه رئيس تجمع دواوين الديار النابلسي سمير الخياط، رسالـة لومٍ وعتاب لـ محمد اشتيه بسبب تقاعسه عما يجري في مدينة نابلس في ظلٍ حصار إسرائيلي مطبقٍ.

وقال "الخياط" في تصريحاتٍ صحفيةٍ "لنا عتب شديد على رئيس الوزراء محمد اشتية ووزراء حكومته لأنهم غائبون عما يجري في نابلس، ولم نراهم بيننا منذ لحظة فرض الاحتلال حصاره علينا".

المصدر/ الشاهد