الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

شاهد| إصابات خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في نابلس

أرشيفية
أرشيفية

الضفة المحتلة- الرسالة نت

أصيب الليلة، عدد من المواطنين، خلال اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلمت وزارة الصحة برام الله، أن 8  إصابات وصلت  مستشفى رفيديا، بينها إصابة حرجة في الصدر.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة من مدينة نابلس.ا

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومون يحاصرون قوة (إسرائيلية) خاصة.

يتبع..

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270409

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.