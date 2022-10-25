شاهد| إصابات خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في نابلس

أصيب الليلة، عدد من المواطنين، خلال اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلمت وزارة الصحة برام الله، أن 8 إصابات وصلت مستشفى رفيديا، بينها إصابة حرجة في الصدر.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة من مدينة نابلس.ا

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومون يحاصرون قوة (إسرائيلية) خاصة.

يتبع..