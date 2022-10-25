5 شهداء و21 مصابًا بعدوان الاحتلال في نابلس ورام الله

استشهد 4 مواطنين، وأصيب 21 من بينهم 4 بحال الخطر، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بعد اقتحامها مدينة نابلس، في عملية استمرت نحو 4 ساعات.

وبحسب مصادر طبية، فإن من بين الشهداء: وديع الحوح أحد قادة ومؤسسي مجموعة "عرين الأسود"، وعلي عنتر، وحمدي شرف، وحمدي القيم.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد القيم وصل من رأس العين بعد انفجار وقع في مركبة كان على متنها، يعتقد نتيجة قصف (إسرائيلي)، أو استهدف بعبوة كما جرى مع الشهيد تامر الكيلاني.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة والأجهزة الأمنية، والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال للدخول للمنطقة بعشرات الآليات في أكثر من محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك 4 إصابات من عناصر الأجهزة الأمنية الذين خاضوا اشتباكًا مع القوة الخاصة الأولى التي تسللت إلى نابلس عبر دوار الشهداء.

ويخوض المقاومون في البلدة القديمة اشتباكات عنيفة وسط انفجارات ضخمة تسمع من حين لآخر.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية النبي صالح، شمال رام الله.