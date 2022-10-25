تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتصبح حول المعدل العام، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، أجواء غير مستقرة غائمة جزئياً إلى غائمة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.