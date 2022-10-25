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التعليم بغزة: تعطيل الدراسة في الفترة المسائية بكافة المدراس

طلاب غزة
طلاب غزة
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غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة وذلك حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار في مدينة نابلس جبل النار.

وقالت الوزارة اليوم إن تعطيل الدراسة جاء استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية من قبل الاحتلال.

كما أعلنت الوزارة عن أن الامتحانات التي كانت مقررة اليوم، سيتم إعادة جدولتها ليوم الخميس المقبل 27 أكتوبر 2022.

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https://alresalah.ps/p/270428

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