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وسط دعوات للانتقام

جنازة حاشدة لشهداء نابلس

الجنازة
الجنازة
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة- الرسالة نت

شارك ظهر اليوم الثلاثاء، آلاف الفلسطينيين في جنازة تشييع شهداء مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت الجنازة من دوار نابلس المركزي لتشييع الشهيد القائد في "عرين الأسود" وديع الحوح وعدد من رفاقه الذين ارتقوا خلال اشتباك مع قوة (إسرائيلية) تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس الليلة الماضية.

 
تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس

#مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن.. تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، جميلة الشنطي #عينك_على_الوطن

Posted by ‎سراج مباشر‎ on Tuesday, October 25, 2022

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https://alresalah.ps/p/270429

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