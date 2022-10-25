والدة الشهيد النابلسي: العدو لن يهزّنا وجرائمه تزيدنا عنفوانا

قالت أم إياد والدة الشهيد القائد البطل إبراهيم النابلسي، أحد أبطال عرين الأسود، إنّ ارتقاء الشهداء "لن يهز شعبنا، بل يزيده إصرارا وعنفوانا للمضي بطريق المقاومة".

وأكدّت النابلسي لـ"الرسالة نت" أن "شعبنا لن يتخلى عن سلاحه، وهو عنيد بطبعه وسيظل مقاوما متمسكا بحقه".

وأضافت: "استقبلت نبأ استشهاد أبنائي كما استقبلت نبأ ارتقاء إبراهيم"، متابعة: "هذه كرامة لا يمنحها الله إلا لمن يحبه، ونحمد الله أننا عوائل شهداء".

واستشهد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات "عرين الأسود" وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.