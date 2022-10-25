حماس: الإضراب يؤكد وحدة شعبنا ومقاومة الضفة امتداد لغزة

قالت حركة حماس إن الفعاليات الشعبية والإضراب الشامل في قطاع غزة تؤكد التحام شعبنا مع الضفة الغربية، وتبعث برسالة للاحتلال أن وحدة شعبنا ما زالت قائمة.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أن المقاومة بالضفة هي امتداد لمقاومة غزة، ولا يمكن لها أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه ما يحدث في نابلس.

وشدد على أن العملية الجبانة التي نفذها الاحتلال في مدينة نابلس لا يمكن أن تحد من ضربات المقاومة، مشددًا على أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً، وهي وقود لاستمرار المعركة مع هذا الاحتلال واستدامة الاشتباك معه، ولن يرتد إلا ناراً ولهيباً عليه وعلى مستوطنيه.

ودعا الأجهزة الأمنية بالضفة إلى الانخراط مع شعبنا في مواجهة الاحتلال، مبينًا أنه لا يمكن أن تُترك نابلس وبقية المدن ورقة في يد الاحتلال.

وترحم الناطق باسم الحركة على كوكبة الشهداء الذين ارتقوا في المعركة مع الاحتلال في نابلس.