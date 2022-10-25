الإعلام العبري: المغرب يستضيف قمة (إسرائيلية) عربية

أفاد الإعلام العبري بأن المغرب سيستقبل "قمة النقب 2" خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل بمدينة الداخلة في الصحراء، سيحضر فيها وزراء خارجية الاحتلال ومصر والإمارات والأردن والبحرين، فضلا عن الولايات المتحدة.

وذكرت القناة التلفزيونية (الإسرائيلية) "i24NEWS" أن مصادر مغربية مطلعة أبلغتها بأن "المغرب يستعد لاستقبال مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة، تمهيدا لقمة النقب 2".

وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن "المغرب يسعى لإقناع السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة في القمة".

ولفتت القناة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان خاطب خلال قمة النقب بجنوب (إسرائيل) والتي كانت انعقدت في مارس الماضي وزراء الخارجية المشاركين قائلا: "نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها"، في إشارة إلى رغبته في "احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية".

وفي 28 آذار/ مارس الماضي، استضافت منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة للاحتلال والولايات المتحدة.

وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، فيما شارك في اللقاء الذي يُطلق عليه "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والاحتلال والولايات المتحدة.

عربي 21