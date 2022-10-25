تم التفعيل رابط المنحة القطرية الدفعة الجديد شهر أكتوبر ، بعد إعلان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن صرف المنحة القطرية غدًا.

يبحث المواطنين في قطاع غزة والمستفيدين من المنحة القطرية عن رابط فحص المنحة لشهر أكتوبر.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

وسيتم تفعيل الرابط للاستعلام عن منحة قطر 100 دولار في الساعات القليلة القادمة حيث سيجري صرف المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين وقيمتها 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا :

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