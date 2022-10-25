فعاليات جماهيرية في أم الفحم وحيفا نصرة لنابلس وتنديداً بالاحتلال

شهدت مدينتي أم الفحم وحيفا بالداخل الفلسطيني المحتل مساء اليوم الثلاثاء فعاليات جماهيرية نصرة لمدينة نابلس وتنديداً بالاحتلال.



وجابت مسيرة من عشرات المركبات شوارع مدينة أم الفحم ووادي عارة انطلاقاً من السوق البلدي في المدينة، احتجاجًا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وخاصة في نابلس.

ونظمت المسيرة بدعوات شبابية في مدينة أم الفحم، بعد الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة نابلس فجر اليوم.

ورفع الشبان أعلام فلسطين والرايات الخضراء، فيما صدحت مكبرات الصوت بالأناشيد التي تمجد المقاومة وأبطال عرين الأسود.

من حيفا تحية لنابلس الأبية

وفي حيفا المحتلة شارك العشرات في وقفة إسناديّة لمدينة نابلس، رفع المشاركون فيها العلم الفلسطينيّ، ولافتات كُتبت عليها شعارات "من حيفا تحيّة لنابلس الأبية"، و"نابلس جبل النار"، و"الشعب يريد دحر الاحتلال".

ووجه المتظاهرون التحية للمقاومة وعرين الأسود وأهالي مخيم شعفاط، كما رددوا هتافات من بينها: "مقاومة مقاومة.. لا صلح ولا مساومة" و"يا جماهير التمّو التمّو... ابن الضفة ضّحا بدمّه"، كما هتفوا بأسماء الشهداء الخمسة.

وعمّ الإضراب مختلف محافظات الضفة الغربية، وقطاع غزة اليوم، حداداً على أرواح 6 شهداء ارتقوا فجراً برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله.