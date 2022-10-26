عباس يصدر مرسوما بحل نقابة أطباء الضفة والأطباء يرفضون

أصدر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار عباس مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ومخالف لإدارة الأطباء، وأن مجلس النقابة الحالي منتخبا بطريقة ديمقراطية.

كما اعتبر الأطباء أن قرار عباس انقلاباً على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين.

ورفضت نقابة الأطباء في بيان لها المرسوم الرئاسي، داعية رئيس السلطة إلى إلغائه.

وأعلنت النقابة حالة الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة وإبقاء الأطباء المناوبين على رأس عملهم، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة بنابلس ورام الله.

ودعت منتسبيها التوجه والتجمهر بمقر النقابة برام الله اليوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة ظهرا.

وطالبت النقابة الوسطاء ونائب رئيس حركة فتح وأعضاء في المجلس الثوري للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي.

وأكدت النقابة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى إلغاء القرار.

المصدر: صفا