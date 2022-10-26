الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات لعدة مناطق بالضفة الغربية.

وفي أحدث التطورات، اقتحمت عدة دوريات مدينة نابلس، وداهمت بالتزامن عدة منازل عرف منها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم، وعاثت في المنزل خرابًا بعد تفتيشه ومحاولة الاعتداء على والديه.

وفي جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة جبع جنوب المحافظة، واعتقلت المحرر محمود العرانية.

وفي الخليل، اعتقل الشاب باسل معن النمورة عقب اقتحام منزله بمدينة دورا.

فيما اعتقل من بلدة تقوع في بيت لحم، المواطن طلال العمور، ونجله سند.

المصدر: صحيفة القدس