بالفيديو: مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا في رام الله

وثّقت عدسات الكاميرا، اليوم الأربعاء، اختطاف عناصر جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله، أسيرًا محررًا من مكان عمله في بلدة نعلين غرب المدينة.

ووِفق المقطع المسجل، دخل عناصر من جهاز المخابرات بلباس مدني، على محل تجاري "سوبر ماركت" يعمل فيه الأسير المحرر أحمد سرور، ومن ثم تم سحبه للخارج.

واقتاد العناصر الأسير المحرر سرور بطريقة همجية، حيث تم سحله، على الأرض، لمسافة طويلة حتى إيصاله للسيارة الخاصة بعملية الاختطاف.

وأفادت مصادر محلية أنه تم نقل الشاب أحمد موسى الحبازي إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج نتيجة سحله، والاعتداء الهمجي الذي تعرض له من قبل عناصر من مخابرات السلطة الفلسطينية أثناء اعتقاله.

وتمارس سلطة رام الله، سياسة الاعتقال السياسي، وتلاحق النشطاء والأسرى المحررين، ممن تُعارض توجُّهاتهم وممارساتهم المتمثّلة بالتزاماتهم بالاتفاقات الأمنية مع الاحتلال (الإسرائيلي).

ورغم النداءات الوطنية المستمرة من قِبل الفصائل والقادة والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية لوقف سياسة السلطة إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط.