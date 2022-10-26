إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء، شابا من القدس، فيما أصيب عشرات المواطنين، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، شابا، من بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الشيخ، بعد أن احتجزت والده فجر اليوم.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال، على مدخل مخيم العروب، شمال المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من المواطنين والطلبة بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدرسة طارق بن زياد وسط مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، شارع بئر السبع بمدينة الخليل، واستولت على مركبة وحاولت الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة خاصة بالمواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة، واستولت على مركبة من نوع جيب تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وداهمت عددا من المحال التجارية والمنازل في محاولة للاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين.