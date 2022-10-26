نقابة الأطباء تعلن العصيان الشامل وإيقاف الخدمة في كل المؤسسات الطبية

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، العصيان الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الطبية، اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، بعد قرار بقانون بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية جديدة.

وقالت النقابة في بيان لها: "إن العصيان الطبي سيبقى مستمرًا حتى سحب قرار رئيس السلطة محمود عباس بشكل نهائي".

وأضافت، "تبدأ نقابة الأطباء تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية ومخاطبة سفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم" .

وتحمل السلطة المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الامور من تصعيد خطير غير مسبوق، مطالبةً جميع الأطباء بعدم التعاطي مع مشروع قانون بقرار.

وقررت النقابة سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي وهم موسى منصور نصار أبو حميد د قرار على محمد الحجة د. سعيد حسين أحمد سراحنة ناقل عبد الرحمن محمد سرحان د. يوسف عبد الحميد يوسف التكروري. خالد حسن أحمد السراحة. د. محمد محمود عبد الرحمن بطراوي. د. فضل احمد حسین عاشور. د. نعمان زكي توفيق الجعبري. د. خالد جودت هاشم رستم. د. معين علي سليمان شعث. د. هدی لحمد مبروك أبو خوصة".

ويذكر أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.