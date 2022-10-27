نقابة الأطباء بالضفة تدعو لمغادرة الأطباء المستشفيات مساء اليوم

دعت نقابة الأطباء، في الضفة الغربية المحتلة، مغادرة الأطباء المستشفيات الخاصة والعامة.

وقالت النقابة في تصريح مقتضب، الخميس: "على جميع الأطباء مغادرة جميع المستشفيات الخاصة و العامة الساعة الثامنة، مساء اليوم".

وتأتي احتجاجات النقابة بعد أصدار رئيس السلطة محمود عباس، الثلاثاء الماضي، قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.

وجاء في إعلان القرار " استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"