عرين الأسود: راهنوا علينا فإنا نعد ما يشفي صدوركم

قالت مجموعة عرين الأسود إنه واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات عنا.

وأضافت المجموعة في بيان مقتضب مساء اليوم الجمعة: "يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي إن مقاتلين عرين الأسود الحقيقيين انقسموا الى ثلاث أقسام قسم شهداء وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو".

وتابعت: "أيها الشعب العظيم راهنوا علينا فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

وأكملت: "أي وطن هذا الذي نهادن فيه من يستبيح دمائنا لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالإشتباك".

وفي رسالة لمجموعات المقاومة، قال عرين الأسود: "أما أنتم إخوتنا رفاق السلاح صادقي الوعد يا من قلتم للقائد وديع وقت المعركة لن تكن وحدك وصدقتم الوعد ووصلتم وسطرتم معركة مهما حاول الإحتلال إخفائها ستظهر نتائجها بإذن الله إخوتنا كتيبة بلاطة وعش الدبايير كتيبة جنين كتيبة عسكر بيض الله وجوهكم وبيض الله صفحتكم يوم الفصل ولنا لقاء في المعارك".

ووجه عرين الأسود رسالة إلى أهالي مدينة نابلس المحاصرة، بقوله: "يا أبناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار إخرجوا وانظروا الى طرقات المستوطنين فوالله انها فارغة هم محاصرين في بيوتهم محاصرين في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا وإصبروا وادعوا لمقاوتكم فوالله إنها تجهز لهم مايشفي صدوركم".