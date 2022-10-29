بالفيديو: مسيرات جماهيرية دعمًا لعرين الأسود في نابلس

نظم أهالي نابلس، ليلة أمس الجمعة، مسيرة حاشدة دعماً لمجموعة "عرين الأسود".

و هتف الأهالي، المشاركين لمجموعات "عرين الأسود"، بينما علت التكبيرات بمدينة نابلس دعماً للمجموعة المقاومة.

كما ردد المشاركون، هتافات مناصرة للمعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية، وللشهداء عرين الأسود.

وأتي المسيرات، في أعقاب بيان أصدرته "عرين الأسود" أكدت استمرارها في مقاومة الاحتلال.

و قالت "عرين الأسود" في بيانها: " لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

و أضافت: "واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلاً عن المجموعة".

و وأشار البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا لثلاث أقسام؛ قسم استشهدوا وآخرين أصيبوا وآخرين "لا يعلمهم إلا الله".

و دعت عرين الأسود أهالي نابلس المحاصرة للخروج إلى الطرقات لرؤيتها خالية من المستوطنين.