شاهد.. مسيرات أممية حاشدة تجوب بروكسل للاحتجاج أمام البرلمان الأوروبي

تجوب مسيرات العودة والتحرير في هذه اللحظات شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير الذي تقوده حركة المسار الثوري البديل.

وتشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المسيرات انطلقت بحشود فلسطينية وأممية من وسط العاصمة البلجيكية باتجاه مقر البرلمان الأوروبي، وسط هتافات داعمة للمقاومة وتنادي بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

وتخلل المسيرات الغاضبة هتافات داعمة للمقاومة و"كتائب القسام" و"عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت حركة المسار الثوري البديل: "إنَّ على أوروبا أن تفهم أن المقاومة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد".

وأضافت "أن المسيرات ترفع شعارات تتضمن التنديد الشعبي والأممي واسع ضد الحصار على قطاع غزة، وأن إسقاط مرحلة أوسلو مسألة وقت وصبر ساعة".

وأشارت إلى أن "إسقاط مرحلة أوسلو مسألة وقت وصبر ساعة".

يتبع .