نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، السبت، فعالية جماهيرية دعماً وإسناداً لأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلتين تحت عنوان: "شعبنا الفلسطيني .. على طريق التحرير".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش: "إن الاحتلال يحاول مرارًا تمرير أخبار حول عرين الأسود بهدف إحباط الحالة الثورية".

وشدد أنه، غير المسموح الاستفراد بشعبنا في أي مكان، ولفت إلى أن شعبنا ومقاومته في الضفة تقود الملاحم البطولية التي صنعتها المقاومة في قطاع غزة وخاضتها بكل بسالة وبكل قوة.

وأضاف البطش خلال كلمة ممثلة عن القوى والفصائل المشاركة بمسيرة دعم الداخل المحتل والضفة والقدس بمخيم ملكة شرق غزة اليوم السبت: نلتقي هنا لنؤكد على وحدة المقاومة ووحدة السلاح ووحدة المعركة، فجماهير شعبنا ومقاومته قالت كلمتها في جنين ونابلس وطولكرم.

وأوضح، أن المقاومة موحدة من جنين إلى نابلس إلى غزة إلى جنين إلى جنوب لبنان، موجهًا التحية لأرواح الشهداء جميل العموري وعدي التميمي ووديع الجرح والنابلسي وتامر الكيلاني وكل الأبطال الذين روت دماؤهم أرض فلسطين

وأشار إلى أن مسار الثورة وطريق التحريـر ابتدأ ولن تفلح محاولات وأد المقاومة"، داعيًا لمزيد من الاحتضان الشعبي للمقاومة في الضفة

وطالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك في الضفة من شمالها إلى جنوبها.

واختتم بالقول: "طوبى للمقاومة وطوبى لسلاحها المشرع في غزة ونابلس وجنين وتحية لأسرانا وأسيراتنا وإن شاء الله الفرج قريب".