الفصائل بغزة تنظم فعالية جماهيرية دعماً للقدس والضفة

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، السبت، فعالية جماهيرية دعماً وإسناداً لأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلتين تحت عنوان: "شعبنا الفلسطيني .. على طريق التحرير".

وقال خالد البطش خلال كلمته ممثلاً عن فصائل العمل الوطني والإسلامي: "إن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالشعب الفلسطيني في أي بقعة من أرض فلسطين".

وأضاف، "شعبنا يقود ملحمة قوية في الضفة الغربية تشبه الملاحم التي خاضها المقاومون في غزة".

وأكد البطش، أن الاحتلال يحاول بكل السبل كسر المقاومة في الضفة الغربية، داعيًا لاحتضان المقاومة والمقاومين.

وشدد، أنه على المقاومين في الضفة أن يتخذوا مزيدًا من الوعي والصمود.

ودعا البطش، إلى تشكيل قيادة موحدة للمقاومة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الحرية والكرامة يمر عبر البندقية.