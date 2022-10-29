كشفت نتائج استطلاع للرأي العام في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أجرته هيئة البث "كان" أن غالبية الناخبين من فلسطيني الداخل سيقاطعون انتخابات (الكنيست).

وأظهر الاستطلاع تراجعًا في نسبة الذين ينوون المشاركة في التصويت بالمجتمع الفلسطيني من 43.5 بالمائة قبل أسبوعين، إلى 39.2 بالمائة، ما يعني أن نسبة 60.8 بالمائة منهم لن يدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات.

المقاطعة شقان

ويقول القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية، إن مقاطعة انتخابات الكنيست (الإسرائيلية) مبنية على شقين، هما الموقف المبدئي الذي يتخذه تيار المقاطعة من الانتخابات، والآخر هو مدى التأثير في الكنيست ولعبة تحصيل الحقوق.

وأضاف اغبارية في تصريح صحفي، "أن على كل فلسطيني يقرر المشاركة في الكنيست من عدمها أن يجيب بالبداية على سؤال حول "موقفه من (إسرائيل).

وتابع، "في أبناء البلد طرحنا موضوع الموقف من (إسرائيل) منذ عام 1979، ومنذ أن طرحناه، خضنا نقاشات ومد وجزر حول ظروفنا السياسية وفي النهاية استقر موقفنا على الموقف المبدئي بعدم التصويت، (إسرائيل) دولة تشكل تهديد وجودي على الشعب الفلسطيني وعلى كل الدول العربية".

وحول موقف أبناء البلد من الكيان (الإسرائيلي)، أكد أن موقف حركته هو أن هذه الدولة غير شرعية واحتلت فلسطين وطردت أبناء شعبنا وأقامت دولتها، وتريد أن تحصل على اعتراف منا بها، وحتى لو اعترفت منظمة التحرير ورئيس فلسطين في (إسرائيل)، ولكن الشعب لم يعترف ولن يعترف".

وأوضح أن أهالي الدخل الفلسطيني المحتل يخوض نضال سياسي وشعبي وهذا النضال هو الذي يجب أن يعبر عن موقفنا من شرعية أو عدم شرعية الدولة، فالذي يتجه للكنيست يعترف بشرعية دولة (إسرائيل) على حساب الشعب الفلسطيني، وهم يذهبون لأبعد من ذلك فيحلفون اليمين ومنهم من وقع على وثيقة استقلال (إسرائيل)، ومن يسير في هذا الركب هذا هو موقفه المبدئي".

وأشار إلى أن رؤية حركته السياسية تعبر عن عدم إعطاء شرعية لهذا الكيان، ومن هذا الموقف ننطلق لمعالجة كافة القضايا الحياتية واليومية لشعبنا الفلسطيني في الـ48، فنحن في الشق المبدئي لا نريد أن نشرعن وجود (إسرائيل)، وهذا الموقف ينسجم من نضالات شعبنا منذ 100 عام، وموجات تحرره المختلفة".

الانتخابات الإسرائيلية تهدف لتحقيق السيطرة على فلسطينيي الداخل

بدوره، أكد القيادي بالحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل حامد إغبارية، أن المشاركة في انتخابات الكنيست (الإسرائيلي)، كانت إحدى أهم الوسائل التي استخدمتها المؤسسة (الإسرائيلية) لتحقيق السيطرة على فلسطينيي الداخل.

ويقول إغبارية في مقال له إنه "من أجل تحقيق ذلك استخدمت قيادات المشروع الصهيوني التي أسست الكيان، العناصر العربية التي تواطأت معها قبل النكبة وأثناءها وبعدها".

ويعتبر أنه "ليس دقيقًا ما قاله باحثون في هذه القضية، بأن الهدف من فتح الطريق إلى الكنيست أمام فلسطينيي الداخل، كان فقط لحصد أصوات الناخبين العرب لصالح أحزاب صهيونية، فهذا تفسير يتميز بالسذاجة السياسية والسطحية المفرطة".

ويستدرك "بل كان تجنيد الأصوات أحد مظاهر المشهد، لكنّ الأهم والأخطر من هذا هو السعي إلى خلق عربي (إسرائيلي)، بكل ما في الكلمة من معنى".

ويقصد إغبارية بمصطلح "عربي (إسرائيلي)"؛ إيجاد إنسان يفكر ويتصرف ويتعامل ويتحرك ويتعاطى مع كل شيء حوله بأدوات إسرائيلية داخل ملعب السياسة الإسرائيلية.

ويقول "أدركت المؤسسة (الإسرائيلية) أن تحقيق إنتاج هذا المخلوق المشوّه يحتاج إلى عقود، وإلى عمل متواصل من خلال خطط متعددة الاتجاهات والتخصصات لمسخ عقله وغسل دماغه وإعادة برمجته من جديد"

لذلك لم تكتف بفتح أبواب الكنيست أمام جيل الكبار، وإنما عملت على صناعة أجيال جديدة من سن الصفر حتى المرحلة الثانوية، من خلال مناهج تعليم أعدت خصيصا لأسرلة الفرد الفلسطيني فِكريًّا طوال فترة وجوده في المراحل المدرسية.

وحسب إغبارية، فإن (إسرائيل) استخدمت وسائل إعلامها كوسيلة إضافية للتأثير المباشر على عقل الفرد الفلسطيني، وفتحت أمامه أبواب الثقافة اليهودية التي وضعتها في مقدمة ثقافات الأمم، وأوهمت الناس بأنها أفضل ما يمكن أن يصل إليها الجنس البشري.

وبرأيه، فإن المؤسسة (الإسرائيلية) أوهمت بأن الشخصيّة الإسرائيلية "اليهودية"، هي النموذج الإنساني الناجح الذي يُحتذى به في مختلف مجالات الحياة، ولذلك هي شخصية جديرة بالإعجاب والتقليد.

كما يقول "إنه وفي ذات الوقت عملت على شيطنة الشخصية الفلسطينية والعربية والمسلمة، وقدمتها -سواء من خلال منهاج التعليم أو الإعلام- بصورة سلبية منفّرة لا تستحق الاحترام ، ولا تشكل نموذجًا بشرياً إيجابياً يمكن الاقتداء به".

ويعتبر إغبارية أنه ومن خلال هذا المشهد "تمكنت الماكنة (الإسرائيلية) من إقناع شرائح عريضة من أبناء الداخل الفلسطيني بأن المشروع الصهيوني إنما استردّ حقه في هذه البلاد وأخَذ ما هو تابع له تاريخيًا ودينيًا".

ويصل إغبارية، يصل إلى نتيجة "بأن من بين ثنايا هذا المشهد وعبر العقود الماضية تشكلت أطر سياسية عربية بقياداتها وأفرادها، لكنها (إسرائيلية) الأدوات والسلوك والتفكير، لتخوض ملعب السياسة (الإسرائيلي) من ذات الباب الذي فتحته المؤسسة الإسرائيلية، وهو باب الكنيست".

وضع خطة لمقاطعة الانتخابات (الإسرائيلية)

من جانبه أبدى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، محمد زيدان، عدم رضاه عن الوضع الحالي الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل المحتل.

وقال زيدان، في تصريح صحفي "غير راضين عن الوضع حاليًا في الداخل، وهذا يستدعي تحرك الأحزاب بشكل جاد نحو التأثير على السياسة العامة في (إسرائيل) وتحقيق ما يرضي الفلسطينيين هناك".

وطالب الأحزاب والحركات السياسية باتخاذ موقف سياسي واضح، ووضع خطة وبرنامج يكون مقاطعة الانتخابات (الإسرائيلية) مدرجًا ضمنه.

المصدر: وكالات