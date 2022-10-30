مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة

هاجم مستوطنون، مساء السبت، مركبات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، بعد عملية الخليل والتي اسفرت عن مقتل (إسرائيلي) وإصابة أخرين.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، اعتدى عدد من المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية المنية وأغلقوا طريق "وادي سعير"، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر بعضها.

وفي نابلس، هاجم المستوطنون مركبات المواطنين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من دوار "سلمان الفارسي"، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، ما أدى إلى تضرر بعضها.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارا واسعا للمستوطنين وسط دعوات لاستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

وفي الخليل، أطلق مستوطنون الرصاص صوب منازل المواطنين في منطقة "واد الحصين" شرق مدينة الخليل، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب المواطن فلاح عصام كحلة، من قرية رمون، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في رام الله.

وتجمع العشرات من المستوطنين عند الدوار المؤدي إلى طريق "المعرجات" شرق رام الله، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب مفترق قريتي راس كركر ودير عمار غرب رام الله، كما تجمع عشرات المستوطنين قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، وعند مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله.