الفصائل فلسطينية تشيد بعملية الخليل وتدعو لتصعيد المواجهات بالضفة

باركت فصائل فلسطينية، مساء السبت، عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل وأدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وبارك المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، عملية الخليل البطولية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصلة على جرائم الاحتلال وخطوة على طريق تحويل كل أرجاء الضفة الغربية ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة المحتلين.

وقال القانوع :"شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال وضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة شعبنا أو قتل روح المقاومة وإطفاء جذوتها".

وأضاف :"نحيي أهلنا الثائرين في نابلس وجنين والخليل وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية الذين يمثلون خزان الثورة وبارود النار في معركتنا مع الاحتلال".

من جهته، بارك طارق عز الدين الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، العملية التي قال إنهاء جاءت لتقول للاحتلال وقادته إن الشعب الفلسطيني حر وسيبقى يلفظ الاحتلال عن أرضه. كما قال.

وأضاف عز الدين: "عملية الخليل تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة لتقول إن دماء شهداء شعبنا في الضفة لن تذهب هدرًا ولن ننساها ما حيينا".

وتابع: "الخليل اليوم تقول كلمتها بالخطوط العريضة، أنها جاهزة لتقف في وجه المحتل المجرم وتوحد ساحات الاشتباك مع هذا الاحتلال الفاشي".

كما وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن فخرها بالعملية، والتي تأتي ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصارًا لدماء الشهداء.

وأكدت الشعبية، أن العملية تثبت من جديد أنه "مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها". وفق نص بيانها.

واعتبرت أن العملية وجهت رسالة قوية لجيش الاحتلال بأن كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه لمدن ومخيمات شعبنا في الضفة فاشلة، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أبناء شعبنا. بحسب بيانها.

من ناحيتها، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالعملية، مؤكدةً أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه أن يدفع ثمن ارهابه وجرائمه بحق شعبنا".

وقالت الديمقراطية: "هذه العملية البطولية تشكل فشلاً ذريعاً للمنظومة الامنية الإسرائيلية رغم محاولات الاحتلال وقف المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس".