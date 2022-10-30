مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 30 أكتوبر

من المقرر أن يستقبل ريال مدريد فريق جيرونا على ملعبه ووسط جماهيره ويطمح للفوز ولا شيء آخر وهو الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل جيرونا المركز الثامن عشر ويسعى للإفلات سريعًا من مراكز الهبوط.

وفاز ريال مدريد بمباراته الأخيرة في الليجا على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل جيرونا مع أوساسونا بذات الجولة بهدف لمثله.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا؟

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا ضمن منافسات الجولة 12 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل "الملكي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا عبر شاشتها.



