الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

محدث: 5 إصابات بصفوف جيش الاحتلال بعملية دعس في أريحا

من مكان تنفيذ العملية
من مكان تنفيذ العملية
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة- الرسالة نت

أصيب ظهر اليوم الأحد، 5 جنود (إسرائيليين) بعملية دعس نفذها فلسطيني في أريحا.

وقالت مصادر عبرية إن "شابا فلسطينيا نفذ عملية دعس، في موقعين مختلفين، أدت إلى إصابة 5  جنود 3 منهم بجروح متوسطة وإصابتين بالطفيفة".

وأظهرت مقاطع مصورة، إصابة منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر عبرية، أن المنفذ فلسطيني،  يبلغ من العمر 49 عاما من بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270753

كلمات مفتاحية

الاحتلال اريحا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.