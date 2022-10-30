محدث: 5 إصابات بصفوف جيش الاحتلال بعملية دعس في أريحا

أصيب ظهر اليوم الأحد، 5 جنود (إسرائيليين) بعملية دعس نفذها فلسطيني في أريحا.

وقالت مصادر عبرية إن "شابا فلسطينيا نفذ عملية دعس، في موقعين مختلفين، أدت إلى إصابة 5 جنود 3 منهم بجروح متوسطة وإصابتين بالطفيفة".

وأظهرت مقاطع مصورة، إصابة منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر عبرية، أن المنفذ فلسطيني، يبلغ من العمر 49 عاما من بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.