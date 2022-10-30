الجبهة الشعبيّة القيادة العامة تبارك عملية الدهس البطولية قرب أريحا

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، عملية الدهس البطولية قرب أريحا وقالت إنها امتدادا لعمليات شعبنا البطولية والنوعية.

وأضافت الشعبية في بيان لها مساء الأحد، أن هذه العملية جاءت لتؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة في الضفة المحتلة رداً على جرائم الاحتلال الغاشمة واعتدائه على أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ومضت بالقول، "بالأمس صبّت الخليل الزيت على نار المواجهة مع الاحتلال، بعملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة عدد منهم، واليوم أريحا تقول كلمتها وتعبر عن امتداد بطولات شعبنا النوعية ونضاله المستمر والمتواصل ضد الاحتلال ورداً على عدوانه وإجرامه ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "مدن وقرى مخيمات فلسطين، ترسم اليوم خط المقاومة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني بالنار والمواجهة، وتؤكد للعدو بأن الدم بالدم، ولن نستكين حتى دحره عن كامل أرضنا ومقدساتنا".