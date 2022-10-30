أكدت عائلة الجعبري في فلسطين، نفيا القاطع لوصية مكذوبة نسبت لشهيدها محمد منفذ عملية كريات أربع أمس السبت.

وحذرت العائلة في بيان لها من تداول هذه الوصية، التي يروجها الاحتلال لتشويه نضال ابنها ونضال الشعب الفلسطيني، من خلال مزاعم انتمائه لداعش.

وقالت عائلة الجعبري: ": "نزف إلى شعبنا الفلسطيني البطل أحد أبطال عشيرتنا الشهيد البطل محمد كامل الجعبري الذي لبى نداء الوطن وانطلق مساء يوم السبت 30 أكتوبر 2022 ليدافع عن أبناء شعبنا وأهلنا ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الذين يعيثون فسادا في الحرمين الإبراهيمي والأقصى".

وأضافت: "ابننا الشهيد عاش في أكناف خليل الرحمن وفي أحضان عائلة الجعبري منبت العلماء والقادة من كل الفصائل الوطنية، وتربى على حب الوطن فلسطين وعليها خرج أجيالا من أبنائنا الطلاب، وتشهد له منابر العلم والإيمان كأستاذ ومربي للأجيال، محبوب بين الجميع، صاحب سيرة عطرة".

وأشارت إلى أن كل من يروج الوصية المكذوبة سيتم ملاحقته قضائيا وعشائريا ووطنيا.