اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، قسم (14) في سجن "عوفر".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن وحدات القمع المُسماة "بالمتسادا" في سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (14) في سجن "عوفر".

وأشار إلى أن قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، عمدت على التنكيل بالأسرى في القسم.

وأكد أن قسم 14 في سجن عوفر، هو قسم "المعبار" المخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثًا حيث يقبع فيه نحو 85 أسيرًا.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو5000 أسير، منهم حوالي 600 أسير من ذوي الأحكام العالية، و425 معتقلا إداريا، وحوالي 200 طفل، و45 أسيرة.

كما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (543) أسيرًا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدًا.