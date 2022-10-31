26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها مستوطن.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال مرتين في جبال الخليل، كما استهدفوا قوات الاحتلال بإطلاق النار خلال اقتحام مخيم العين بنابلس، واقتحام مدينة جنين.

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، أصيب خلالها مستوطن وحطمت مركبته قرب قرية اللبن الشرقية في نابلس.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة في الضفة والقدس، شهدتها مناطق القدس وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تناميا واتساعا في أشكال العمل المقاوم للاحتلال، وخاصة المقاومة المسلحة التي تميزت بالشجاعة والجرأة على المواجهة وتنفيذ عمليات من نقطة صفر.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني -معطى- ارتفاعاً ملحوظاً في أعمال المقاومة بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2022، حيث بلغت أكثر من 10 آلاف عمل مقاوم، بينها 639 عملية إطلاق نار، و33 عملية طعن أو محاولة طعن، و13 عملية دهس أو محاولة دهس.

وأدت عمليات المقاومة منذ بداية العام الجاري، لمقتل 25 مستوطناً وجندياً إسرائيلياً وإصابة نحو 420 آخرين بجراح في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.