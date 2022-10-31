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الطوري: النواب العرب لم يوقفوا هدم بيت واحد بالنقب

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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب بالنقب المحتل، أن مشاركة الأحزاب الفلسطينية في الداخل بانتخابات الكنيست، لم توقف هدم منزل واحد في النقب.

وذكر الطوري لــ "الرسالة نت" أن ّالنقب تعرضت للهدم أكثر من 270 مرة منذ العام 2010، ولم يتوقف الهدم على اطلاقه، "ولا يوجد أي نائب عربي أو حزب استطاع ان يوقف هدم منزل واحد".

ورفض تبرير مشاركة بعض الأحزاب بالكنيست بأنها لخدمة أبناء النقب، قائلا: "نرفض بشكل واضح أن يدّعي البعض أنه أوقف هدم منازلنا وتشريد شعبنا". 

وأضاف: "لا يوجد انجاز أو تغيير سياسي يمكن أن يتباهى به، ويبرر مشاركته بالانتخابات لأجله".

ومن المقرر انطلاق انتخابات (الكنيست) للمرة الخامسة على التوالي خلال عامين، يوم غد الثلاثاء وسط دعوات لمقاطعتها من فلسطيني الداخل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270842

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