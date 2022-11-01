القانوع: انتخابات الاحتلال لن تضفي له الشرعية

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن توجه المجتمع الصهيوني ومستوطنيه لانتخابات الكنيست اليوم لن يضفي على دولة الكيان أي شرعية أو يغير من طبيعة الصراع معها، وستبقى احتلالا جاثما على أرضنا ومغتصبا لحقوقنا وزوالها حتمي.

وشدد القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل حقه المشروع في المقاومة دفاعاً عن أرضه ومقدساته ولن يلتفت للانتخابات أو مخرجاتها مهما كانت نتائجها.

وبيّن أن أي حكومة نتاج هذه الانتخابات لن تضعف من ثورة شعبنا المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة، وموقفنا منها هو استمرار المقاومة حتى دحره عن كل أراضينا.

وختم بقوله: "ننظر لمختلف الأحزاب الصهيونية المتنافسة في دولة الكيان على أنها أحد مكونات الاحتلال الصهيوني لأرضنا وقائمة على عداء شعبنا وانتهاك حرمة الأقصى واقتحامه، ولا نعول على نتائج انتخاباتها".