اليمين يحصد 62 مقعدا.. النتائج الأولية لانتخابات كنيست الاحتلال

نشرت وسائل إعلام (إسرائيلية) ما أسمته النتائج الأولية لانتخابات الكنيست (الإسرائيلي) الخامسة والعشرين.



ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد أظهرت نتائج العينات التلفزيونية للانتخابات (الإسرائيلية)، تقدم كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على منافسيه في اليسار.



وأوضحت القناة العبرية أن أحزاب اليمين حصدت على 62 مقعداً، فيما حصدت أحزاب الائتلاف الحاكم على 54 مقعداً، أما القوائم العربية حصدت فقط على 4 مقاعد.



يشار إلى أن صناديق الاقتراع في( إسرائيل) أغلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءاً، فيما بلغت نسبة التصويت ما نسبته 66%.

المصدر: عكا للشؤون( الإسرائيلية)